La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha incontrato i nuotatori sulla Senna, in occasione della riapertura del fiume alla balneazione per la prima volta dopo un secolo. Il corso d’acqua, a lungo inquinato, viene finalmente aperto come luogo di balneazione estiva dopo un progetto di bonifica da 1,4 miliardi di euro che lo ha reso idoneo alle competizioni olimpiche lo scorso anno. Sabato apriranno tre nuovi siti balneari sulle rive della Senna: uno vicino alla cattedrale di Notre Dame, un altro vicino alla Torre Eiffel e un terzo nella zona est di Parigi.

Nuotare nella Senna è illegale dal 1923, con poche eccezioni, a causa dell’inquinamento e dei rischi legati alla navigazione fluviale. Per motivi di sicurezza, è ancora vietato fare il bagno al di fuori delle zone balneari. Le autorità cittadine hanno dato il via libera all’apertura al pubblico, con risultati di qualità dell’acqua costantemente in linea con le normative europee.

