Costruito con 85 milioni di mattoncini è pensato per le famiglie con bambini

Ha ufficialmente aperto al pubblico il parco divertimenti Legoland Shanghai Resort pensato per bambini dai 2 ai 12 anni e le loro famiglie. Costruito con 85 milioni di mattoncini Lego, è stato sviluppato da Merlin Entertainments e dal Gruppo LEGO in collaborazione con il governo di Shanghai: offre 75 attrazioni e una Miniland con icone cinesi come la Grande Muraglia e la Torre della Perla. All’ingresso un enorme omino Lego chiamato Dada dà il benvenuto ai visitatori del nuovo resort. I biglietti vanno da 44 a 84 dollari. “Se siete fan dei Lego, e ce ne sono molti in tutto il mondo e un numero crescente di fan anche nel mercato cinese, questa è la clubhouse del marchio, l’esperienza definitiva”, ha dichiarato John Jakobsen, capo strategico di Merlin Entertainment.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata