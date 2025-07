Lo ha detto il tycoon dopo la telefonata con il presidente russo

Nella telefonata con Vladimir Putin non sono stati fatti progressi riguardo alla situazione in Ucraina. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti prima della sua partenza per l’Iowa. “Abbiamo avuto una telefonata. È stata piuttosto lunga. Abbiamo parlato di molte cose, compreso l’Iran. E abbiamo anche parlato, come sapete, della guerra con l’Ucraina. E non sono contento di questo. Non sono contento di questo”, ha detto il presidente americano.

