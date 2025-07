Il leader della Casa Bianca smentisce lo stop all'invio di armi

Prosegue il conflitto in Ucraina all’indomani della telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin: un colloquio durato circa un’ora ma nel quale, a detta del numero uno della Casa Bianca, “non ci sono stati progressi“. Nella giornata di oggi, venerdì, Trump sentirà invece il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nella notte feriti e danni quando attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Ecco tutte le notizie di giornata

Attacchi russi su Kiev nella notte, feriti e danni

Attacchi russi hanno colpito più di una dozzina di località nella capitale ucraina Kiev durante la notte. A riportarlo è il sito della Cnn, che cita Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare di Kiev, secondo cui otto persone sono rimaste ferite. Nell’attacco sarebbero stati danneggiati edifici a più piani in almeno due quartieri della città. Secondo il portale di informazione Ukrainska Pravda, che cita fonti militari, sarebbero stati registrati danni in 5 distretti della regione di Kiev e in alcuni quartieri della stessa città Kiev.

Trump: “Nessun progresso con Putin”

Nella telefonata con Vladimir Putin non sono stati fatti progressi riguardo alla situazione in Ucraina. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti prima della sua partenza per l’Iowa.

Trump: “Non abbiamo interrotto invio di armi all’Ucraina”

Gli Stati Uniti “non hanno” messo in pausa l’invio di armi a Kiev. Lo ha detto Donald Trump, aggiungendo che “dobbiamo essere sicuri di averne abbastanza per noi stessi“.

Trump: “Ho detto a Putin che non sono contento”

Nel corso della telefonata “ho detto a Vladimir Putin che non sono contento” della situazione in Ucraina. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti al seguito riguardo al colloquio con il presidente russo.

