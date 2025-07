Attesa nelle prossime ore per dichiarazioni ufficiali del gruppo palestinese. Trump: "Voglio che la gente della Striscia sia al sicuro"

Proseguono gli sforzi diplomatici per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza. Il gruppo palestinese avrebbe dato una risposta positiva al Qatar sulla nuova proposta, mediata da Egitto e Qatar e che sarebbe già stata approvata da Israele, che prevede un cessate il fuoco di 60 giorni con l’obiettivo di fermare le ostilità e avviare negoziati per una pace duratura, oltre al ripristino del meccanismo delle Nazioni Unite per l’ingresso e la distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. L’annuncio è atteso nelle prossime ore. Ecco tutte le notizie dal conflitto IN AGGIORNAMENTO

Media: Hamas sta discutendo con altri gruppi su proposta di tregua a Gaza

Hamas sta discutendo la proposta di cessate il fuoco a Gaza, sostenuta dagli Stati Uniti, con altri gruppi palestinesi. Una risposta ai mediatori verrà presentata una volta terminati i colloqui. Lo riporta il ‘Times of Israel’. La notizia arriva dopo che canali affiliati all’organizzazione islamista hanno riferito che Hamas avrebbe inviato “una risposta positiva” al Qatar sulla nuova proposta di tregua.

Media: Hamas risposta positiva alla nuova proposta di tregua

Hamas ha inviato una risposta positiva al Qatar sulla nuova proposta di cessate il fuoco e di liberazione degli ostaggi. Lo riportano canali affiliati all’organizzazione islamista. L’annuncio è atteso nelle prossime ore, anche se al momento Hamas non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale.

Trump: “Voglio che la gente di Gaza sia al sicuro”

“Voglio che la gente di Gaza sia al sicuro“. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti al seguito prima della partenza per l’Iowa.

