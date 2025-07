Photo by Tyler Pasciak LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP

Tre persone sono in condizioni critiche

È di quattro morti e 14 feriti, ricoverati in ospedale, il bilancio di una sparatoria avvenuta a Chicago, in Illinois.

Sparatoria a Chicago: i colpi e poi la fuga

Degli spari sono stati esplosi da un’auto in corsa nella tarda serata locale di mercoledì, nel quartiere River North. Lo riferisce la polizia locale, precisando che tre dei feriti sono in condizioni critiche. Diversi media riportano che la sparatoria è avvenuta all’esterno di un ristorante e lounge che aveva ospitato la festa per il lancio dell’album di un rapper. I colpi sono stati esplosi sulla folla che si trovava all’esterno e il veicolo è immediatamente fuggito. Le forze dell’ordine fanno sapere che al momento non sono stati effettuati arresti.

Secondo quanto riferito dalla polizia, le persone rimaste uccise sono due uomini e due donne. Le persone colpite da spari sarebbero in totale 13 donne e cinque uomini, tutte di età compresa fra 21 e 32 anni. I feriti sono stati portati in diversi ospedali.

3 dead, 16 injured in drive-by mass shooting outside Chicago nightclub: report https://t.co/AikNteNJ8n pic.twitter.com/45MlaLdt3T — New York Post (@nypost) July 3, 2025

