Il re dell'hip-hop evita l'ergastolo ma il giudice nega la libertà su cauzione

Sean ‘Diddy’ Combs è stato assolto dalle accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere, che avrebbero potuto costargli una condanna all’ergastolo. Le uniche accuse rimaste in piedi e accolte dalla giuria sono quelle per reati minori legati alla prostituzione, per le quali Combs rischia ancora una pena detentiva. Il magnate dell’hip-hop, uno dei personaggi più potenti nel panorama musicale mondiale, è stato condannato per aver trasportato in aereo persone in tutto il Paese, comprese le sue fidanzate e varie prostitute retribuite, per intrattenere rapporti sessuali, una violazione grave della legge federale.

Il team difensivo di Combs ha sostenuto che le donne avevano partecipato in modo consenziente e che nessuna delle violenze compiute da Combs, pur ricadendo nella sfera degli abusi domestici, giustificava la gravità delle accuse. Il giudice del tribunale federale di New York Arun Subramanian ha poi respinto la richiesta di libertà su cauzione avanzata dai legali di Combs. L’accusa ha chiesto la pena massima di 20 anni di carcere.

