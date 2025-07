Al processo il musicista hip hop riconosciuto non colpevole per associazione a delinquere e traffici sessuali

La giuria del processo federale a New York contro Sean ‘Diddy’ Combs ha assolto il magnate dell’hip-hop dalle accuse più gravi: associazione a delinquere e traffici sessuali ai danni dell’ex fidanzata Cassie Ventura e di un’altra donna identificata come ‘Jane’. Se riconosciuto colpevole di queste accuse, Combs rischiava l’ergastolo. Il rapper è stato dichiarato colpevole solamente di trasporto a fini di prostituzione: un capo di imputazione per il quale rischia 10 anni di carcere. Combs, 55 anni, era accusato di cinque capi d’imputazione: uno per associazione a delinquere e due per traffico sessuale e trasporto a fini di prostituzione.

L’arresto e e le accuse dei testimoni

Il rapper era stato arrestato e portato in carcere nel settembre 2024 e l’inchiesta che lo vede coinvolto ha fatto tremare gran parte dello show biz americano. Le violenze sarebbero infatti avvenute anche in occasione dei numerosi party che il produttore era solito organizzare nelle sue ville con moltissimi invitati famosi: le case del magnate della musica a Los Angeles e Miami sono state perquisite a fondo dagli agenti federali, nel corso delle indagini.

Dopo l’arresto di Sean Diddy Combs molte altre presunte vittime si sono fatte avanti per denunciare i presunti abusi subiti dal rapper e in rete hanno iniziato a girare vecchi video nei quali si vedeva il cantante in compagnia di un giovanissimo Justin Bieber. La pop star canadese non ha mai parlato apertamente della vicenda ma c’è chi ha dichiarato che l’ex enfant prodige sia stato tra le vittime di Combs, tra questi l’ex produttore Suge Knight.

Puff Daddy ha ammesso un episodio di violenza: nel 2016, una telecamera di sicurezza lo ha ripreso mentre picchiava la sua ex fidanzata, la cantante R&B Cassie, nel corridoio di un hotel di Los Angeles. La donna ha intentato una causa alla fine del 2023 sostenendo che Combs l’aveva sottoposta ad anni di abusi, tra cui percosse e stupro.

