Netanyahu: "Incontro eccellente con Trump, tra migliori conversazioni mai avute"

In un video pubblicato sul proprio account Instagram, il primo ministro d’Israele Benjamin Netanyahu ha definito “eccellente” l’incontro avuto oggi con il presidente Usa Donald Trump. Netanyahu parla di “una conversazione all’insegna della piena collaborazione, del sostegno reciproco e della consapevolezza dell’obiettivo comune di garantire che l’Iran non disponga di armi nucleari, oltre che di altri obiettivi. Una delle migliori conversazioni che abbia mai avuto con il presidente degli Stati Uniti, il nostro amico Donald Trump”. Ha poi aggiunto che all’incontro era presente “l’intero gruppo dirigente” di Trump, così come “il nostro gruppo dirigente”, e che è stata “un’occasione per scambiare idee e coordinare accordi importanti per la sicurezza e il futuro dello Stato di Israele”.