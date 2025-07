La sterlina è scesa rispetto al dollaro USA durante la sessione e il costo del debito pubblico è aumentato

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato mercoledì che la responsabile del Tesoro, Rachel Reeves, è saldamente al suo posto, dopo che una serie di retromarce del governo ha compromesso i suoi piani per aumentare le entrate, alimentando le speculazioni sul suo futuro. Le voci si sono intensificate dopo che Reeves è apparsa in lacrime alla Camera dei Comuni, il giorno successivo a un’imbarazzante inversione di rotta del governo riguardo ai piani per tagliare la spesa per il welfare. Molti osservatori hanno notato che Reeves sembrava esausta e turbata mentre sedeva dietro Starmer durante la consueta sessione settimanale di domande al Primo Ministro. Il Tesoro ha dichiarato che Reeves stava affrontando “una questione personale”, senza fornire ulteriori dettagli.

All’inizio Starmer ha evitato di dire, quando interrogato dalla leader dell’opposizione Kemi Badenoch, se Reeves sarebbe rimasta in carica fino alle prossime elezioni, previste probabilmente nel 2029. L’allarme è stato anche economico: la sterlina è scesa rispetto al dollaro USA durante la sessione e il costo del debito pubblico è aumentato, a causa dell’incertezza sul futuro di Reeves e sui piani fiscali del governo. Successivamente, il portavoce di Starmer ha sottolineato che Reeves “non andrà da nessuna parte. Ha il pieno sostegno del Primo Ministro.” E lo stesso Starmer ha dichiarato che Reeves rimarrà Cancelliere dello Scacchiere “per molto tempo ancora”. “Ha svolto un lavoro eccellente come cancelliera e abbiamo attratto investimenti esteri nel nostro paese in numeri record,” ha detto Starmer alla BBC. Ha aggiunto che le lacrime di Reeves “non avevano nulla a che fare con la politica.”

Il governo cerca ora di ristabilire l’equilibrio dopo alcuni giorni difficili, in cui è stato costretto ad ‘annacquare’ i piani per ridurre la spesa per il welfare per sedare una ribellione interna da parte di membri del suo stesso partito. In una vittoria piuttosto amara, il disegno di legge ha superato il primo grande ostacolo alla Camera dei Comuni martedì, dopo che il governo ha placato i ribelli del Partito Laburista ammorbidendo e ritardando i tagli ai sussidi per le persone con disabilità. Nonostante ciò, 49 deputati laburisti hanno votato contro la proposta. Il risultato ha rappresentato un duro colpo all’autorità di Starmer, proprio mentre si avvicina al primo anniversario della sua elezione, venerdì, alle prese con un’economia stagnante e con indici di gradimento ai minimi storici.

La situazione lascia inoltre il Tesoro a corto di fondi su cui contava per investire nei servizi pubblici, rendendo più probabili eventuali aumenti delle tasse. Il governo ha promesso di non aumentare imposte chiave come l’imposta sul reddito e l’IVA. Secondo le stime del governo, la riforma del welfare avrebbe dovuto far risparmiare 5 miliardi di sterline (circa 7 miliardi di dollari) all’anno, ma dopo le modifiche non è chiaro se comporterà risparmi reali. Questo dietrofront segue un’altra retromarcia, decisa a maggio, sull’abolizione dei sussidi per il riscaldamento invernale per milioni di pensionati, che Reeves aveva anch’essa previsto come fonte di finanziamento.

Starmer ha vissuto dodici mesi turbolenti da quando, il 4 luglio 2024, la sua formazione di centro-sinistra ha ottenuto 412 dei 650 seggi alla Camera dei Comuni, ponendo fine a 14 anni di governo conservatore. Da allora, ha affrontato una scena internazionale complessa, ricevendo elogi per aver rafforzato il sostegno internazionale all’Ucraina e per aver convinto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a firmare un accordo commerciale che riduce le tariffe sui beni britannici. Ma in patria, la sua agenda sta affrontando gravi difficoltà: l’inflazione resta ostinatamente alta, la crescita economica è bassa e gli sforzi per alleviare il costo della vita sono in stallo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata