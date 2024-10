L'annuncio della ministra del tesoro Rachel Reeves che ha presentato la prima manovra di bilancio da quando il nuovo governo è salito al potere

La ministra del Tesoro britannica Rachel Reeves ha annunciato 40 miliardi di sterline (quasi 48 miliardi di euro) di aumenti delle tasse, affermando che userà il denaro per “investire, investire, investire” e far crescere l’economia. Reeves ha presentato la prima manovra di bilancio del governo laburista da quando è salito al potere a luglio.

L‘aumento delle tasse è stato reso necessario, secondo i laburisti, a causa del “buco nero” economico lasciato dal precedente governo conservatore. “Sto ripristinando la stabilità delle nostre finanze pubbliche e ricostruendo i nostri servizi pubblici”, ha affermato la ministra. Il partito progressista è stato eletto il 4 luglio dopo aver promesso di porre fine ad anni di turbolenze e scandali dei governi conservatori, di far crescere l’economia britannica e di rilanciare i servizi pubblici.

Aumento fondi al Sistema sanitario

Un aumento di 25 miliardi di sterline sarà aggiunto al budget del Servizio Sanitario Nazionale, che ha visto le liste d’attesa allungarsi a livelli record sulla scia della pandemia di coronavirus. “Le scelte che ho fatto oggi sono le scelte giuste per il nostro Paese”, ha rivendicato Reeves alla fine del suo intervento, durato più di un’ora, “per ripristinare la stabilità delle nostre finanze pubbliche. Proteggere i lavoratori. Per riparare il nostro servizio sanitario nazionale. E per ricostruire il Regno Unito”. L’aumento complessivo delle tasse, che è il più grande da oltre tre decenni, sarà derivato in gran parte da un aumento dell’imposta che le imprese pagano per assumere personale.

Le nuove tasse

Secondo l’Ufficio indipendente per la responsabilità di bilancio, la pressione fiscale complessiva nel Regno Unito dovrebbe aumentare dal 36,4% del pil annuale del Regno Unito nel 2024/25, a un “massimo storico” del 38,3% nel 2027/28.

Oltre a quelli provenienti dalla tassazione degli imprenditori, altri miliardi arriveranno dall’aumento dell’imposta sulle plusvalenze e dall’eliminazione di scorciatoie nel modo in cui viene tassato il denaro ereditato. Altre entrate proverranno da cause potenzialmente cavalcabili dal punto di vista politico, come coloro che usano jet privati o mandano i loro figli in scuole a pagamento. Una tassa che sorprendentemente è rimasta invariata è quella che gli automobilisti pagano al benzinaio, mentre sono state aumentate le tasse sulla maggior parte delle bevande alcoliche, tranne per quanto riguarda una pinta di birra alla spina o di sidro che è stata ridotta di un penny.

Le altre misure

Oltre ad aumentare le tasse, Reeves ha anche aumentato la spesa per una serie di ministeri, oltre a quello della sanità. Quest’anno, ad esempio, le scuole riceveranno più fondi, che saranno utilizzati per creare club per i giovani studenti e per migliorare le strutture. Ha inoltre stanziato 11,8 miliardi di sterline per risarcire le persone colpite dallo scandalo del sangue infetto, che negli anni ’70 e ’80 ha visto decine di migliaia di persone contrarre l’HIV o l’epatite a causa di trasfusioni di sangue e prodotti ematici contaminati. La ministra ha poi stanziato 1,8 miliardi di sterline per risarcire le vittime dello scandalo Post Office Horizon, che ha visto centinaia di direttori di filiali ingiustamente condannati per furto e frode a causa di un sistema informatico difettoso.

