La nave da guerra di Pechino sarà aperta al pubblico per visite guidate a pagamento

La portaerei cinese Shandong è arrivata per la prima volta a Hong Kong. La Shandong è entrata in porto insieme al suo gruppo da battaglia, che comprende i cacciatorpediniere lanciamissili Yan’an e Zhanjiang e la fregata lanciamissili Yuncheng. La portaerei rimarrà a Hong Kong per qualche giorno e sarà aperta al pubblico per visite guidate a pagamento. La Shandong è una delle tre portaerei della Marina cinese. Il mese scorso, due delle navi hanno operato insieme per la prima volta nel Pacifico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata