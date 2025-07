Alzabandiera al Victoria Harbour e cerimonia in un centro congressi

Il leader di Hong Kong, John Lee, ha celebrato il 28° anniversario del ritorno del territorio autonomo alla Cina. Hong Kong è stata una colonia britannica dal 1841 fino al suo passaggio alla Cina nel 1997, fatta eccezione per l’occupazione giapponese dal 1941 al 1945. Il suo status coloniale fu il risultato di due trattati del XIX secolo, firmati alla fine della prima e della seconda Guerra dell’Oppio, insieme alla concessione di un contratto di locazione di 99 anni ai Nuovi Territori nel 1898, che espanse notevolmente le dimensioni della colonia. L’anniversario del passaggio, il 1° luglio, ha visto una cerimonia di alzabandiera al Victoria Harbour di Hong Kong e un ricevimento nella hall di un centro congressi. Lee ha tenuto un discorso e ha menzionato il “paesaggio geopolitico in continua evoluzione e le incertezze in costante aumento” che, a suo dire, Hong Kong deve affrontare. L’evento annuale è diventato più lungo e ora vede la partecipazione di un numero maggiore di funzionari cinesi rispetto ai decenni passati.

