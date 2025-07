"Una notizia devastante"

Giovedì il primo ministro britannico Keir Starmer ha reso omaggio al giocatore del Liverpool Diogo Jota, descrivendo la sua morte in un incidente stradale come “una notizia devastante”. Jota e suo fratello sono rimasti uccisi in un incidente stradale in Spagna quando la Lamborghini su cui viaggiavano è uscita fuori strada e ha preso fuoco, vicino alla città nordoccidentale di Zamora.

