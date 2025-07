Temperature elevate e ondata di calore anche in Serbia

I Balcani occidentali hanno vissuto un’ondata di caldo negli ultimi giorni che ha investito gran parte dell’Europa con temperature che giovedì sono salite fino a 39 gradi. La società meteorologica serba ha emesso un avviso per condizioni meteorologiche estreme e temperature elevate, avvertendo le persone di rimanere a casa e di impegnarsi in attività a basso consumo energetico quando possibile. A Belgrado molte persone si sono recate sulla spiaggia locale sul fiume Danubio per trovare sollievo. Negli ultimi giorni intere aree d’Europa sono state avvolte da una calura eccezionale, causando la chiusura di scuole, servizi pubblici e attrazioni turistiche popolari, con avvertenze sanitarie che invitano le persone a evitare di trascorrere del tempo all’aperto. Portogallo, Spagna e Inghilterra hanno avuto il giugno più caldo mai registrato, e temperature simili hanno colpito Francia, Italia e Belgio.

