Il magnate dell'hip-hop era sotto processo, accusato da due sue ex fidanzate

Sean ‘Diddy’ Combs è stato condannato per un reato legato alla prostituzione, ma assolto dalle accuse più gravi durante il processo svoltosi mercoledì a New York. Il verdetto misto potrebbe comunque portarlo fino a dieci anni di carcere. Tuttavia, la giuria lo ha assolto dalle accuse di associazione a delinquere (racketeering) e traffico sessuale. Il verdetto è arrivato dopo che ieri la giuria aveva raggiunto un accordo solo su 4 dei 5 capi di imputazione e si è riunita nuovamente per arrivare alla sentenza completa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata