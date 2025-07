Il legale: "comprendiamo che il principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' rappresenta uno standard elevato"

“La reazione è che siamo, siamo soddisfatti che finalmente sia stato ritenuto responsabile di due reati federali, qualcosa a cui non aveva mai dovuto rispondere in vita sua. Deve ancora affrontare una pena detentiva significativa”. Così l’avvocato di Cassie Ventura a proposito della sentenza per Sean ‘Diddy’ Combs. “Certo, avremmo voluto vedere una condanna anche per i crimini sessuali e per il RICO (associazione a delinquere), ma comprendiamo che il principio del ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ rappresenta uno standard elevato”.

