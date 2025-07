Utilizzati anche gli irrigatori pubblici per dare sollievo ai residenti

I residenti della città di Colonia, in Germania, hanno utilizzato gli irrigatori pubblici per combattere il grande caldo che sta opprimendo tutto il Paese. Mercoledì le temperature hanno raggiunto i 37 gradi Celsiu. Per aiutare i residenti a rinfrescarsi durante l’estate, l’amministrazione comunale di Colonia ha collaborato con RheinEnergie, fornitore locale di energia e acqua, per fornire gli irrigatori nell’ambito della campagna “Cooling Cologne”. In tutta la città sono stati inoltre allestiti stand informativi sull’ondata di caldo e distributori gratuiti di acqua potabile.

