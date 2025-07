Le parole del presidente statunitense a margine della visita nel nuovo centro di detenzione

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha visitato il nuovo centro di detenzione per immigrati nelle Everglades, in Florida, soprannominato “Alligator Alcatraz”. Mentre lasciava la Casa Bianca, un giornalista ha chiesto a Trump se l’idea fosse quella di far attaccare i migranti in fuga dagli animali selvatici. “Immagino che sia questa l’idea”, ha risposto. “Non è un bel lavoro”. Trump ha poi scherzato dicendo che “insegneremo loro come scappare da un alligatore se riescono a fuggire dalla prigione”. “Non correte in linea retta. Correte così”, e ha mosso la mano con un movimento a zigzag. “E sapete una cosa? Le vostre possibilità aumentano dell’1% circa”.

