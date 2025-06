L'idea è del procuratore generale della Florida James Uthmeier, sostenitore di Donald Trump

“Alligator Alcatraz”: un centro di detenzione per migranti in mezzo alle paludi Everglades. L’idea è del procuratore generale della Florida James Uthmeier, sostenitore di Donald Trump. “Se qualcuno riuscisse a scappare, non avrebbe nessun posto dove andare, nessun posto dove nascondersi: solo alligatori e pitoni ad aspettarlo. Ecco perché mi piace chiamarlo Alligator Alcatraz”, ha detto Uthmeier a Fox Business che ha anche creato e diffuso un video promozionale diventato virale sul web.

La struttura, secondo il procuratore statunitense, potrebbe ospitare fino a 1000 persone e il progetto ha già ottenuto il sostegno del partito repubblicano della Florida, come riportato dai media americani. Intanto alcuni ambientalisti si sono opposti e hanno chiesto al governatore Ron DeSantis di respingere questo piano.

