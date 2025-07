Il presidente Usa: "Forse dovremmo chiedere al DOGE di dare un'occhiata seria a questa cosa?"

Il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth ha minacciato Elon Musk, avvertendo che senza i sussidi federali il ceo di Tesla “probabilmente” dovrebbe “tornare a casa in Sudafrica” e suggerendo che il Doge, cioè il dipartimento della sua amministrazione per l’efficienza del governo, dovrebbe analizzare i sussidi destinati alle aziende di Musk per risparmiare “un sacco di soldi” federali.

“Elon Musk sapeva, molto prima del suo endorsement per me come presidente fatto con tanta forza, che ero fortemente contrario all’obbligo di utilizzare veicoli elettrici. È ridicolo, ed è sempre stato un punto fondamentale della mia campagna elettorale. Le auto elettriche vanno bene, ma non tutti dovrebbero essere obbligati a possederne una”, scrive il tycoon su Truth.

E ancora: “Elon potrebbe ricevere più sussidi di qualsiasi altro essere umano nella storia, e senza sussidi probabilmente dovrebbe chiudere bottega e tornare a casa in Sudafrica. Niente più lanci di razzi, satelliti o produzione di auto elettriche, e il nostro Paese risparmierebbe una FORTUNA”. Poi Trump conclude: “Forse dovremmo chiedere al DOGE di dare un’occhiata seria a questa cosa? SI POTREBBERO RISPARMIARE UN SACCO DI SOLDI!!!”.

Il sostegno di Musk a Trump, il caos per la legge di bilancio, il ruolo del Doge: cosa c’è da sapere

Musk ha speso almeno 250 milioni di dollari a sostegno di Trump nella campagna presidenziale, in qualità di principale finanziatore dell’America PAC. A maggio, ha dichiarato che probabilmente avrebbe speso “molto meno” in politica in futuro.

Intanto, in questi giorni, Musk sui social media ha detto che i repubblicani che voteranno a favore dell’attuale versione della grande legge di Trump “perderanno le primarie il prossimo anno, fosse l’ultima cosa che faccio su questa Terra.”

Anche mentre Elon Musk li attaccava sui social media, i senatori repubblicani hanno cercato di mantenere un atteggiamento diplomatico ed evitare di rispondere duramente all’ex consigliere di Trump. “Alla fine della giornata, dovremmo essere grati per il lavoro che ha fatto,” ha detto il senatore repubblicano Jim Justice. “Ma sono sicuro che Elon abbia un grande ego, e a volte gli ego possono davvero scontrarsi.”

Tra quelli in cerca di rielezione c’è la senatrice Joni Ernst, che è anche presidente del caucus DOGE del Senato. “Apprezzo davvero ciò che Elon ha fatto con il nostro lavoro su DOGE, e continueremo a lavorarci attraverso vari pacchetti di tagli,” ha detto Ernst ai giornalisti. “Ma alla fine della giornata, non vogliamo nemmeno un aumento delle tasse di 4,3 trilioni di dollari per i contribuenti americani.”

Il senatore della Carolina del Nord Thom Tillis, al suo secondo mandato, che domenica ha annunciato il suo ritiro dopo scontri con Trump sulla legge che prevede tagli fiscali e alla spesa, ha detto che probabilmente si impegnerà nelle primarie repubblicane per il suo successore. “Ho condotto con successo due campagne a livello statale, e ho un’idea piuttosto chiara del profilo necessario per vincere,” ha detto Tillis all’Associated Press.

Idealmente, ha aggiunto, i repubblicani del Senato e la Casa Bianca dovrebbero convergere su un candidato in grado di affrontare sia le primarie che le elezioni generali in Carolina del Nord. Lo stato, considerato in bilico, ospiterà probabilmente la corsa al Senato più competitiva delle elezioni di metà mandato del prossimo anno.

Un candidato che Tillis non vuole come nominato: Mark Robinson, ex vicegovernatore che si è candidato per la carica più alta dello stato lo scorso anno. “Probabilmente perderebbe con un margine ancora maggiore rispetto alla scorsa volta,” ha detto Tillis, ipotizzando che Trump probabilmente non lo appoggerà di nuovo.

