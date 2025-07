Nella capitale il termometro ha toccato 46 gradi

L’ondata di caldo che sta investendo una larga parte dell’Europa ha colpito anche la Spagna. La capitale Madrid soffoca per l’afa e il termometro ha superato i 46 gradi, con disagi per residenti e turisti. Giugno 2025 ha polverizzato tutti i record in Spagna. La temperatura media è stata di 23,6 °C, ovvero 0,8 °C in più rispetto al precedente giugno più caldo mai registrato, quello del 2017. La temperatura ha superato di ben 3,5 °C la media dei mesi di giugno del periodo 1991-2020. E’ quanto riferisce l’Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) su X.

