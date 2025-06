Il torneo dal 2 al 27 luglio in Svizzera, le britanniche sono le campionesse in carica

Il principe William fa visita alla nazionale femminile inglese di calcio, in vista degli Europei. Il torneo si disputerà in Svizzera dal 2 al 27 luglio in Svizzera e le ‘Leonesse’ sono le campionesse in carica. Le britanniche debutteranno sabato 5 luglio contro la Francia.

