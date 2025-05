La visita dell'erede al trono in un centro comunitario in Scozia

Il principe William mostra le sue abilità calcistiche mercoledì mentre visitava un centro comunitario a Edimburgo, in Scozia. William parla anche con allenatori e giocatori di calcio, alcuni dei quali hanno vissuto l’esperienza dei senzatetto. Dopo aver osservato i giocatori, il principe William, tifoso dell’Aston Villa, si è unito al gioco provando alcuni tiri in porta. La sua visita al centro avviene mentre la Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales annuncia una nuova collaborazione con Street Soccer Scotland per promuovere la salute e il benessere e ridurre l’isolamento.

