Gli esuli tibetani si sono riuniti lunedì nella città collinare indiana di Dharamshala per celebrare il 90° compleanno del leader spirituale tibetano, il Dalai Lama. La cerimonia si è svolta nel tempio Tsuglagkhang all’interno del complesso dove vive il leader spirituale. Il Dalai Lama, nato Lhamo Thondup nel Tibet nord-orientale nel 1935, compirà 90 anni il 6 luglio, secondo il calendario gregoriano. Ha fatto della città collinare la sua sede dopo essere fuggito dal Tibet in seguito alla fallita rivolta contro il dominio cinese nel 1959. Anche i rappresentanti del governo tibetano in esilio risiedono lì.

