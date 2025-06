Più di 100 coloni sono entrati nella città cisgiordana di Kfar Malik

Gli ambasciatori e i rappresentanti diplomatici dell’Autorità palestinese hanno visitato la città della Cisgiordania dove la settimana scorsa sono stati uccisi tre palestinesi e sono stati incendiati alcuni edifici. Più di 100 coloni sono entrati nella città cisgiordana di Kfar Malik, appiccando roghi a diversi edifici e aprendo il fuoco sui palestinesi che cercavano di fermarli. Alexandre Stutzmann, rappresentante dell’UE in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, ha condannato la violenza dei coloni e ha chiesto giustizia per le vittime. Negli ultimi due anni di guerra tra Israele e Hamas a Gaza, i residenti palestinesi in Cisgiordania hanno segnalato un forte aumento dei posti di blocco israeliani e dei ritardi in tutto il territorio. Israele, dal canto suo, afferma che le minacce dalla Cisgiordania contro i suoi cittadini sono in aumento. La Cisgiordania ospita circa 3 milioni di palestinesi che vivono sotto un regime militare israeliano apparentemente a tempo indeterminato e 500.000 coloni ebrei. La comunità internazionale considera in modo schiacciante illegali gli insediamenti.

