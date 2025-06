Era l'unico pro-democrazia che continuava a organizzare piccole proteste

Il partito politico pro-democrazia di Hong Kong, la Lega dei Socialdemocratici, ha annunciato domenica il suo scioglimento a causa delle enormi pressioni politiche. Si tratta dell’ultima vittima di una repressione durata anni che ha già messo a tacere gran parte dell’opposizione un tempo molto attiva nella città. Dopo le massicce proteste antigovernative del 2019, molti attivisti di spicco sono stati perseguiti o incarcerati in base a una legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino nel 2020. La Lega dei Socialdemocratici era l’unico partito pro-democrazia che continuava a organizzare di tanto in tanto piccole proteste di piazza e attività di sensibilizzazione per portare avanti la sua causa nonostante i rischi. La sua presidente, Chan Po-ying, ha affermato che la decisione di sciogliersi è stata presa dopo un’attenta riflessione, tenendo conto soprattutto delle conseguenze per i suoi membri e compagni.

