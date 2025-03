Sabato, in tutto il mondo, luci delle città spente per celebrare l’Ora della Terra 2025. A Taiwan, l’iconico edificio Taipei 101 ha spento le sue luci così come a Hong Kong i grattacieli del Victoria Harbour. L’Ora della Terra fa parte della campagna annuale del Worldwide Fund For Nature per attirare l’attenzione sull’emergenza climatica. La prima edizione dell’Ora della Terra si è svolta a Sydney, in Australia, nel 2007. Da allora, hanno partecipato oltre 190 Paesi.

