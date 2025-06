È decollato dal Centro spaziale di Tanegashima

Domenica il Giappone ha lanciato con successo un satellite per il monitoraggio dei cambiamenti climatici a bordo del suo razzo H-2A, che ha compiuto il suo ultimo volo prima di essere sostituito da un nuovo modello progettato per essere più competitivo in termini di costi sul mercato spaziale globale. Il razzo H-2A è decollato dal Centro spaziale di Tanegashima, nel sud-ovest del Giappone, trasportando il satellite GOSAT-GW nell’ambito dell’impegno di Tokyo per mitigare i cambiamenti climatici. Il satellite è stato rilasciato nell’orbita prevista circa 16 minuti dopo. Il lancio di domenica ha segnato il 50° e ultimo volo dell’H-2A, che dal suo debutto nel 2001 è stato il razzo principale del Giappone per il trasporto di satelliti e sonde nello spazio, con un record quasi perfetto. Dopo il suo ritiro, sarà completamente sostituito dall’H3, già in funzione, come nuovo fiore all’occhiello del Giappone.

