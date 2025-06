Sono stati uccisi durante una guerra di 12 giorni con Israele

Migliaia di persone in lutto hanno percorso le strade del centro di Teheran per i funerali del capo della Guardia Rivoluzionaria e di altri alti comandanti e scienziati nucleari uccisi durante una guerra di 12 giorni con Israele. Le bare del capo della Guardia, Gen. Hossein Salami, del capo del programma di missili balistici della Guardia, Gen. Amir Ali Hajizadeh e di altri sono state trasportate su camion lungo Azadi Street, nella capitale. Si tratta dei primi funerali pubblici di alti comandanti dopo il cessate il fuoco e la televisione di Stato iraniana ha riferito che sono stati celebrati per 60 persone in totale, tra cui quattro donne e quattro bambini. Le autorità hanno chiuso gli uffici governativi per consentire ai dipendenti pubblici di partecipare alle cerimonie. Per 12 giorni, prima della dichiarazione del cessate il fuoco, Israele ha dichiarato di aver ucciso circa 30 comandanti iraniani e 11 scienziati nucleari, colpendo otto strutture legate al nucleare e più di 720 siti di infrastrutture militari. Più di 1.000 persone sono state uccise, tra cui almeno 417 civili, secondo il gruppo di attivisti Human Rights con sede a Washington.

