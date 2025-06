L'area colpita ospita un complesso militare e un sito missilistico oggetto di attacchi israeliani durante la guerra dei 12 giorni

Esplosioni sono state segnalate nella zona occidentale della città di Teheran, capitale dell’Iran, attivando le difese aeree. Lo riporta Iran International, che cita post di testimoni oculari sui social media, spiegando che i colpi colpi di esplosioni o spari sono stati uditi in aree come come Karaj, Islamshahr, Bidganeh, Mallard e Parand. L’area di Bidganeh, nella parte occidentale di Teheran, ospita un complesso militare e un sito missilistico oggetto di attacchi israeliani durante la guerra dei 12 giorni, aggiunge il media iraniano.

Donald Trump ha annunciato che verrà raggiunto un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza “entro la prossima settimana“. Il presidente americano incalza anche quello iraniano: “Khamenei dovrebbe ringraziarmi, l’ho salvato da una morte ignominiosa“.

Trump: “30 mld a Teheran per nucleare civile? Ridicolo, è una bufala”

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump smentisce le notizie diffuse da alcuni media secondo cui l’amministrazione americana avrebbe discusso la possibilità di aiutare l’Iran ad accedere a 30 miliardi di dollari per costruire un programma nucleare per la produzione di energia civile. “Chi tra i Fake News Media è il farabutto che dice che ‘il Presidente Trump vuole dare all’Iran 30 miliardi di dollari per costruire strutture nucleari non militari?’. Mai sentito parlare di questa idea ridicola. È solo un’altra bufala – scrive Trump sul social Truth -. Questa gente è malata”.

Idf, attivata contraerea per missile dallo Yemen

Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno detto di avere individuato il lancio di un missile proveniente dallo Yemen e diretto su Israele. “I sistemi di difesa aerea sono stati attivati per intercettare la minaccia”, afferma l’Idf su Telegram. Le sirene hanno suonato in varie aree di Israele e la popolazione è stata invitata a seguire il protocollo indicato dal Comando interno. Netanyahu negli Usa per accordo con Siria Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu intende andare a Washington per promuovere un accordo sugli ostaggi e la normalizzazione con la vicina Siria. Lo ha riferito Canale 12. Secondo l’emittente israeliana, e’ ormai convinzione diffusa in Israele che la normalizzazione con i paesi dell’area arriverà solo attraverso un impegno con il presidente americano Donald Trump per mettere fine alla guerra a Gaza. Netanyahu sarebbe interessato a un’intesa non solo con la Siria, ma a un pacchetto che includa anche Arabia Saudita, Libano, Indonesia e Malesia negli Accordi di Abramo.

