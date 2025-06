Due attivisti ultra cristiani in corteo

(LaPresse) – “Pentitevi! State sprecando la vostra vita” è il grido di due attivisti ultra cristiani che dai Paesi Bassi sono venuti in Ungheria per il Budapest Pride. A lato del corteo brandiscono uno una croce di Lorena e l’altro una bibbia rivolti verso il corteo per i diritti Lgbt che sfila.”Sono un cristiano normale e questo è quello che i cristiani normali fanno. Se non capisci che l’omosessualità è contro i valori cristiani non sarai mai un cristiano”. Sul retro della maglietta del ragazzo intervistato c’è scritto “christian preacher”, predicatore cristiano. Davanti un brano del vangelo secondo Giovanni: «chi non pratica la giustizia non è da Dio». Il servizio d’ordine del Budapest Pride ha scongiurato tensioni tenendo a distanza le eventuali provocazioni. “Il divieto al Pride imposto dal governo Orbán? Sono d’accordo, ogni paese d’Europa e del mondo dovrebbe fare lo stesso” risponde ai microfoni di LaPresse. Dopo alcuni attimi di agitazione i due sono stati pacificamente allontanati ed è intervenuta la polizia a calmare gli animi.

