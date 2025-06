I manifestanti hanno celebrato quella che hanno definito una vittoria dell'Iran su Israele

Migliaia di persone in Yemen sono scese nelle strade della capitale Sana’a per celebrare quella che hanno definito una vittoria dell’Iran dopo 12 giorni di guerra con Israele e per mostrare solidarietà ai palestinesi nella Striscia di Gaza. I manifestanti con fucili, bandiere palestinesi e yemenite hanno cantato slogan anti-americani e anti-israeliani. Gli Houthi hanno lanciato ripetuti attacchi missilistici contro Israele e le navi mercantili internazionali nel Mar Rosso, descrivendoli come una risposta all’offensiva israeliana contro Hamas nella Striscia di Gaza.

