Il messaggio dell'ayatollah trasmesso dalla televisione di Stato

Il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che il suo Paese ha “dato uno schiaffo in faccia all’America” e ha messo in guardia contro ulteriori attacchi statunitensi nei suoi primi commenti pubblici dopo la dichiarazione di cessate il fuoco con Israele. Khamenei ha parlato in un video trasmesso dalla televisione di Stato iraniana, la sua prima apparizione dal 19 giugno. Ha detto che gli Stati Uniti sono intervenuti nella guerra solo perché “ritenevano che, se non lo avessero fatto, il regime sionista sarebbe stato completamente distrutto”. Ma ha aggiunto che gli Stati Uniti “non hanno ottenuto alcun vantaggio da questa guerra”.

“La Repubblica Islamica ha vinto e, per rappresaglia, ha dato uno schiaffo in faccia all’America”, ha detto, in apparente riferimento all’attacco missilista iraniano contro una base americana nel vicino Qatar lunedì, che non ha causato vittime. Khamenei ha avvertito che “un’azione del genere può ripetersi anche in futuro”, affermando che l’Iran ha “accesso ai centri chiave degli Stati Uniti nella regione e può agire ogni volta che lo ritiene necessario”. “Se dovesse verificarsi qualsiasi aggressione, il nemico pagherà sicuramente un prezzo molto alto”, ha affermato.

