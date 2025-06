Le parole del presidente degli Stati Uniti, che non ha fornito ulteriori dettagli

Gli Stati Uniti hanno firmato “ieri” l’accordo commerciale con la Cina e un altro “grosso” accordo “sta arrivando, forse con l’India”. Lo ha detto Donald Trump parlando durante un evento alla Casa Bianca. “Non faremo accordi con tutti. Ad alcuni manderemo semplicemente una lettera dicendo: “Grazie mille, pagherete il 25%, il 35%, il 45%”. È il modo più semplice per farlo. Ma i miei collaboratori non vogliono farlo in questo modo. Vogliono farlo in parte, ma vogliono concludere più accordi di quanti ne concluderei io”, ha aggiunto il presidente americano.

