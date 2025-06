L'Idf ha dichiarato che l'attacco ha danneggiato strutture di Hezbollah

L’aviazione israeliana ha condotto intensi attacchi aerei nel sud del Libano, che secondo l’esercito israeliano avevano come obiettivo le infrastrutture sotterranee del gruppo militante Hezbollah. L’agenzia di stampa statale National News Agency ha riferito che gli attacchi aerei sono stati sferrati in due ondate sulle montagne che sovrastano Nabatieh, aggiungendo che sono state utilizzate bombe bunker buster. Non si hanno notizie di vittime.

L’esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato che i suoi aerei da combattimento hanno colpito un sito utilizzato da Hezbollah per la difesa nella zona. Ha aggiunto che il sito fa parte di un importante progetto sotterraneo che è stato completamente messo fuori uso dopo gli attacchi di venerdì.

