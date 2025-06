Il raid israeliano ha causato almeno una vittima e decine di feriti

Raid israeliano sul sud del Libano, nella città di Nabatieh. Nell’attacco ha colpito un edificio uccidendo una persona e ferendone 11. Non è chiaro se qualcuno fosse stato preso di mira nell’edificio. Circa un’ora prima, gli attacchi aerei erano avvenuti sulle montagne che sovrastano Nabatieh e sono state utilizzate bombe bunker buster, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale libanese National News Agency. Non ci sono state informazioni immediate sulle vittime.

