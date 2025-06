Il video mostra l'autista che si avvicina con cautela al fenomeno

Un automobilista ha ripreso con il cellulare un tornado che si avvicinava minaccioso e attraversava la strada che stava percorrendo a Hartland, in Minnesota. Il video mostra l’autista che si avvicina con cautela mentre dei detriti vengono sollevati in aria. Da quello che si apprende il fenomeno meteorologico non ha provocato danni nella zona.

