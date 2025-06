Nelle immagini uomini con il volto coperto armati di bastoni e auto in fiamme in Cisgiordania

Le immagini delle telecamere a circuito chiuso diffuse giovedì da una associazione che si occupa di diritti umani mostrano coloni israeliani che attaccano villaggi palestinesi in Cisgiordania. Un video di B’Tselem mostra uomini con il volto coperto, armati di bastoni che lanciano pietre e parlano in ebraico nel villaggio di Taybeh. Un secondo video dell’organizzazione mostra fumo che sale e un’auto in fiamme nella città di Kafr Malk.

Il ministero della Salute palestinese ha dichiarato che tre persone sono state uccise dopo che persone provenienti dalle colonie di Israele hanno assaltato una città nella Cisgiordania occupata. Najeb Rostom, capo di Kafr Malk vicino a Ramallah, ha detto che più di 100 coloni sono entrati nella città mercoledì sera, hanno dato fuoco a proprietà e hanno aperto il fuoco sui residenti che cercavano di fermarli. L’esercito israeliano ha confermato che i coloni hanno dato fuoco a proprietà nella città di Kafr Malk e ha dichiarato che cinque persone sono state arrestate. Ha affermato che i soldati hanno aperto il fuoco sui palestinesi che avevano lanciato pietre contro le forze dell’ordine e che ci sono stati diversi morti e feriti. L’esercito ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’incidente a Taybeh.

