Al via il secondo giorno, si attende accordo sul 5% per le spese militari

Oggi all’Aja il secondo giorno del vertice Nato: si attende l’accordo sul 5% per le spese militari fortemente voluto dal presidente americano Donald Trump. In un sms di Rutte pubblicato dal presidente americano, il segretario generale dell’Alleanza atlantica assicura che “l’Europa pagherà il suo contributo”.

Rutte: “Paesi devono trovare i soldi”

“Sono decisioni difficili, siamo onesti. Voglio dire, i politici devono fare scelte in situazioni di scarsità, e non è facile”, ma “i Paesi devono trovare i soldi. Non è facile. Queste sono decisioni politiche. Lo riconosco pienamente. Ma allo stesso tempo, c’è la convinzione assoluta tra i miei colleghi al tavolo che, data la minaccia della Russia, data la situazione della sicurezza internazionale, non ci sono alternative. Dobbiamo farlo” ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, al suo arrivo al secondo giorno del summit all’Aja.

Nato, Trump svela sms di Rutte: “Europa pagherà il 5%”

Ieri Trump aveva pubblicato il messaggio privato ricevuto dal segretario generale dell’Alleanza atlantica:”Signor Presidente, caro Donald, congratulazioni e grazie per la tua azione decisiva in Iran, davvero straordinaria, che nessun altro avrebbe osato compiere. Ci rende tutti più sicuri. Stasera volerai verso un altro grande successo all’Aja. Non è stato facile, ma siamo riusciti a far firmare a tutti il 5%! Donald, ci ha condotti a un momento davvero importante per l’America, l’Europa e il mondo” ha scritto Rutte nel messaggio diffuso da Trump sul suo social Truth.

