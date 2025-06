Trump in arrivo, dormirà al Palazzo Reale su invito del re

Al via il vertice Nato all’Aja. “Non posso rivelare nulla prima della dichiarazione del vertice, ma possiamo essere certi che nella dichiarazione del vertice ci saranno importanti riferimenti all’Ucraina e al sostegno all’Ucraina, anche dal punto di vista finanziario, in futuro. E questo è importante perché ciò a cui abbiamo assistito nelle ultime due settimane è inaccettabile”. Lo dice il segretario generale della Nato, Mark Rutte, che ha accolto al summit della Nato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, con il quale ha tenuto un breve punto stampa. “La Russia – aggiunge – ha iniziato tre anni e mezzo fa una guerra totalmente immotivata contro l’Ucraina, un vero e proprio assalto. Hanno iniziato nel 2014″ per poi passare a “un assalto totale a partire da febbraio 2022. Nelle ultime due settimane, questi attacchi indiscriminati contro civili innocenti che vivono nelle città, nelle comunità in Ucraina che provano ad andare avanti con la loro vita quotidiana e vengono uccisi o feriti gravemente a causa di questi droni russi, e questo è terribile. Quindi tutti sono molto motivati. Sento da parte di tutti gli alleati di mantenervi forti” e “di portare questa guerra a una pace stabile e duratura”.

Rutte a Zelensky: “Quest’anno daremo oltre 50 miliardi a sostegno Kiev”

“Ho annunciato che Paesi europei e canadesi hanno promesso oltre 35 miliardi di euro a sostegno dell’Ucraina, una cifra superiore a quella dell’anno scorso, perché l’anno scorso, per l’intero anno, sono stati raccolti oltre 50 miliardi di euro. Quest’anno prima del primo luglio, sono già 35 miliardi, quindi possiamo tranquillamente presumere che per l’intero anno saranno più di quelli dell’anno scorso“, ha detto Rutte.

Riunione tra Macron, Starmer e Merz

Alle 18:15 è previsto un incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer, il cosiddetto formato E3 per il dialogo con l’Iran sul nucleare. Lo riferisce l’Eliseo. Poco prima, al suo arrivo al vertice, Macron avrà un bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Trump dormirà al palazzo reale dell’Aja su invito del re

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriverà nei Paesi Bassi stasera alle 19:00 per partecipare al vertice Nato dell’Aja. Dopo la cena con i leader alleati al Palazzo Reale Huis ten Bosch, il presidente Usa dormirà nello stesso Palazzo. Re Guglielmo Alessandro si è offerto di ospitarlo per la notte, ha confermato il Government Information Service dopo la notizia riportata da RTL Nieuws. La Casa Bianca aveva precedentemente riferito che Trump avrebbe fatto colazione con il re mercoledì. Secondo il programma ufficiale, un incontro con la coppia reale olandese è previsto per le 19:45, poco dopo il suo arrivo. Trump avrà una foto ricordo e una colazione con la coppia reale in programma mercoledì mattina.

