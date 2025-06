Il presidente Usa: "Ultima cosa che Iran vuole fare è arricchire uranio"

Oggi all’Aja il secondo giorno del vertice Nato: grande protagonista il presidente americano Donald Trump, che ha ovviamente parlato del recente cessate il fuoco tra Israele e Iran: “Non lo faranno mai più” ha detto Trump sulle intenzioni dell’Iran di arricchire uranio. Il raid a Fordow, per il presidente Usa, ha posto fine alla guerra come gli attacchi a Nagasaki.

“Non penso che lo faranno mai più”, “penso che ne abbiano avuto abbastanza. L’ultima cosa che vogliono fare è di arricchire di nuovo” l’uranio e “un sito come quello molto difficile da costruire”, “quell’attacco ha posto fine alla guerra. Quell’attacco ha posto fine alla guerra. Non voglio fare l’esempio della Russia, non voglio fare l’esempio di Nagasaki, ma quella è stata essenzialmente la stessa cosa che ha posto fine a quella guerra. Se non l’avessimo eliminato, starebbero ancora combattendo” ha detto Trump in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nel secondo giorno di vertice all’Aja, rispondendo a una domanda sull’attacco ai siti nucleari iraniani.

A chi gli chiede se gli Usa colpirebbero di nuovo nel caso in cui l’Iran dovesse ricostruire, risponde: “Certo, ma non me ne devo preoccupare. E’ andato, per anni, è molto difficile da ricostruire, perché è crollato tutto. Nessuno può entrare a vederlo, perché è crollato. Non si può entrare in una stanza che contiene, sapete, 10 milioni di tonnellate di roccia, e i tunnel sono completamente collassati”. Trump si scaglia poi contro le notizie diffuse da alcuni media Usa come la Cnn, che ha riferito di una valutazione di intelligence, secondo cui gli attacchi Usa non hanno distrutto siti nucleari: “È stato un colpo incredibile da parte di piloti geniali e di persone geniali nell’esercito, e non viene loro riconosciuto il merito, perché abbiamo della feccia in questo gruppo, giornalisti: la Cnn è feccia, il New York Times è feccia. Sono persone cattive e cercano di minimizzare questa grande vittoria”.

Trump: “Ora con Iran andiamo molto d’accordo”

Con l’Iran “adesso stiamo andando molto d’accordo”. Lo dice il presidente Usa, Donald Trump, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nel secondo giorno di vertice all’Aja.

