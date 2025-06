Martedì sera la cena di apertura al Palazzo Huis ten Bosch a L'Aia

I reali olandesi e i leader dell’Alleanza Atlantica hanno posato per una foto di gruppo al vertice Nato all’Aia martedì. Al via il summit di due giorni nei Paesi Bassi in cui si discuterà anche del un nuovo impegno sulla spesa per la difesa. Ieri sera la cena di apertura al Palazzo Huis ten Bosch.

