Ghiaccioli di pesce per le lontre, gelati alla frutta per le capre

Mentre un’ondata di caldo torrido avvolge la città, il personale dello zoo di Philadelfia offre regali speciali per aiutare gli animali a combattere il caldo. Ghiaccioli di pesce per le lontre, gelati alla frutta per le capre mentre le tartarughe trovano riparo dal sole intenso sotto zone ombreggiate, dove il personale le rinfresca con nebulizzatori d’acqua. Le previsioni attuali indicano che il caldo intenso persisterà fino a mercoledì.

