Il presidente Usa non ha risposto chiaramente a una domanda sull'obbligo di difesa reciproca previsto dall'Articolo 5 del Trattato

Parlando con i giornalisti sull’Air Force One prima di dirigersi al vertice Nato dell’Aja in Olanda, il presidente americano Donald Trump non ha risposto in modo diretto a una domanda che gli chiedeva se, in caso di attacco armato contro uno degli Alleati, gli Stati Uniti rispetterebbero l’Articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico, che stabilisce l’obbligo di difesa reciproca. “Dipende dalla vostra definizione“, ha detto. “Ci sono numerose definizioni dell’Articolo 5, lo sapete, vero? Ma mi impegno a essere loro amico”. Invitato in seguito a chiarire, Trump ha affermato di essere “impegnato per la vita e la sicurezza“, ma non ha fornito ulteriori spiegazioni, affermando di non voler entrare nei dettagli a bordo di un aereo. Poi, rispondendo alla domanda su un suo benestare all’utilizzo del termine ‘aggressione russa’ nella dichiarazione finale del vertice, il tycoon ha glissato. “Devo dargli un’occhiata, vorrei un accordo con Mosca”.

