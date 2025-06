Il cancelliere tedesco e il presidente francese atterrano ad Amsterdam

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, sono arrivati all’aeroporto di Schipol, ad Amsterdam, per partecipare al vertice Nato in programma all’Aja. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha chiesto flessibilità negli obiettivi di spesa militare dell’Alleanza atlantica senza arrivare al target del 5% del Pil in difesa, che è uno degli obiettivi del summit. Il programma prevede una cena informale martedì sera e una sessione di lavoro mercoledì mattina. I 32 leader dell’Alleanza atlantica, compresa la premier Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump, sono attesi alla cena al Royal Palace. Sono invitati a partecipare anche i primi ministri di Australia, Giappone e Nuova Zelanda, i presidenti di Corea del Sud e Ucraina, e i presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea.

