Il vicepresidente americano: "Non dispone più delle attrezzature necessarie perché le abbiamo distrutte"

“Una settimana fa l’Iran era molto vicino ad avere un’arma nucleare e ora non è in grado di costruire un’arma nucleare con le attrezzature di cui dispone perché le abbiamo distrutte noi”. Lo ha dichiarato il vicepresidente americano JD Vance ospite di Fox News. “Credo che il Presidente stia cercando di trovare una soluzione a lungo termine che ci permetta di mantenere la pace nella regione, di garantire la sicurezza dei nostri alleati regionali e, naturalmente, del popolo americano, ma anche di assicurare che la distruzione del programma nucleare iraniano, che è già avvenuta, non sia qualcosa che loro cercheranno di ricostruire”, ha aggiunto il vice di Donald Trump. +++NO ARCHIVE. NO REUSE. NO RESALE+++

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata