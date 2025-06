Quattro vittime a Beer Sheva per attacco Teheran

IN AGGIORNAMENTO Israele-Iran: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia che “è stato pienamente concordato tra Israele e Iran un cessate il fuoco completo e totale“. In un post sul social Truth nella notte Trump spiega che il cessate il fuoco scatterà “tra circa 6 ore da ora (le 6 ora italiana, ndr), quando Israele e Iran avranno concluso e completato le loro missioni finali in corso, per 12 ore, punto in cui la guerra sarà considerata finita. Ufficialmente, l’Iran inizierà il cessate il fuoco e, alla dodicesima ora, Israele inizierà il cessate il fuoco e, alla ventiquattresima ora, la fine ufficiale della Guerra dei 12 giorni sarà salutata dal mondo”. Durante ogni cessate il fuoco, sottolinea il presidente Usa, “l’altra parte rimarrà pacifica e rispettosa“.

Idf: “Rilevato nuovo lancio missili, sirene nel nord di Israele”

A un’ora dalla conferma dell’accettazione del cessate il fuoco le forze armate israeliane affermano di aver rilevato un nuovo lancio di missili balistici dall’Iran. Le sirene sono suonate ad Haifa e in diverse città del nord. Tra le altre cose, sono stati attivati allarmi a Kiryat Shmona, nella Galilea superiore e occidentale, a Tiberiade e dintorni. Secondo i media israeliani sarebbe stato lanciato almeno un missile balistico che è stato probabilmente intercettato. Non si hanno notizie immediate di impatti o feriti.

Katz: “Risponderemo con forza alla violazione del cessate il fuoco”

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato di aver ordinato all’Idf di “rispondere con forza alla violazione del cessate il fuoco da parte dell’Iran, con intensi attacchi contro obiettivi del regime nel cuore di Teheran”. Due missili balistici sono stati lanciati dall’Iran contro Israele dopo l’entrata in vigore prevista del cessate il fuoco. Entrambi sono stati intercettati.

Media, Teheran smentisce violazione accordo per tregua

L’Iran respinge le accuse di Israele secondo cui avrebbe lanciato missili dopo aver accettato un cessate il fuoco. Lo riferiscono l’emittente Irib e l’agenzia di stampa Isna, citate da Al Jazeera. In precedenza, i media israeliani avevano riferito che l’esercito aveva intercettato due missili balistici lanciati da Teheran.

Trump: “Cessate il fuoco è ora in vigore, non violarlo”

“Il cessate il fuoco è ora in vigore. Si prega di non violarlo!”. Lo scrive su Truth il presidente Usa Donald Trump, che nelle scorse ore ha annunciato la tregua tra Iran e Israele.

Israele accetta il cessate il fuoco: “Raggiunti tutti i nostri obiettivi”

“Alla luce del raggiungimento degli obiettivi dell’operazione, e in pieno coordinamento con il presidente Trump, Israele ha accettato la proposta del presidente per un cessate il fuoco bilaterale”. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Secondo la dichiarazione, “le forze armate hanno ottenuto il pieno controllo aereo sui cieli di Teheran, hanno inflitto gravi danni alla leadership militare e distrutto decine di obiettivi centrali del governo iraniano”. Israele “ringrazia il presidente Trump e gli Stati Uniti per il loro sostegno alla difesa e per la loro partecipazione all’eliminazione della minaccia nucleare iraniana”, si legge ancora.

Israele: “Risponderemo con forza a qualsiasi violazione tregua”

Israele “risponderà con forza” a qualsiasi violazione. Lo si legge nella nota dell’ufficio del premier israeliano, Netanyahu, in cui viene ufficializzata l’accettazione della tregua con l’Iran. Con l’operazione ‘Rising Lion’ Israele “ha rimosso una duplice minaccia esistenziale immediata, sia nel campo nucleare che in quello dei missili balistici”.

Media Iran annunciano cessate il fuoco con Israele

Il canale televisivo statale iraniano Irinn ha annunciato il cessate il fuoco affermando che è stato “imposto” a Israele in seguito al “successo” dell’attacco iraniano alla base statunitense in Qatar. Lo riporta la Bbc. La TV di Stato ha dichiarato in un comunicato che Trump ha “implorato” un cessate il fuoco dopo l’attacco dell’Iran. La dichiarazione è stata letta ad alta voce dal presentatore. La dichiarazione ha anche salutato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) e l’esercito iraniano e ha elogiato la “resistenza” degli iraniani.

Trump: “Bene Iran e Israele per fine ‘Guerra dei 12 giorni'”

“Partendo dal presupposto che tutto funzioni come dovrebbe, e così sarà, vorrei congratularmi con entrambi i Paesi, Israele e Iran, per aver avuto il coraggio e l’intelligenza per porre fine a quella che dovrebbe essere chiamata ‘la Guerra dei 12 giorni'”, ha detto Trump.

“Questa – conclude Trump – è una guerra che avrebbe potuto durare anni e distruggere l’intero Medioriente, ma non l’ha fatto e non lo farà mai! Dio benedica Israele, Dio benedica l’Iran, Dio benedica il Medioriente, Dio benedica gli Stati Uniti d’America e Dio benedica il mondo“.

Le tappe del cessate il fuoco

Il cessate il fuoco tra Israele e Iran entra in vigore alle 6 di mattina ora italiana, 6 ore dopo l’annuncio dato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post pubblicato su Truth. Il cessate il fuoco, ha scritto Trump, durerà 12 ore: “Ufficialmente l’Iran inizierà il cessate il fuoco e, alla dodicesima ora, Israele inizierà il cessate il fuoco; alla ventiquattresima ora il mondo saluterà la fine ufficiale della Guerra dei 12 giorni“.

Trump: “Credo che cessate il fuoco durerà per sempre”

“Penso che il cessate il fuoco sarà illimitato, durerà per sempre”, dice Trump in un’intervista a Nbc News. Trump ha parlato di “grande giorno per l’America e per il Medioriente” e si è detto “molto felice di essere riuscito a portare a termine l’opera. Molte persone stavano morendo e la situazione non avrebbe fatto che peggiorare. Avrebbe portato l’intero Medioriente alla rovina”. Alla domanda se la guerra fosse completamente finita, ha risposto: “Sì, non credo che si spareranno mai più“.

Vance: “Spero iraniani abbiano imparato lezione importante”

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha dichiarato in un’intervista a Fox News Channel, proprio mentre veniva annunciato il cessate il fuoco dal presidente Donald Trump, che il mondo avrebbe ricordato la guerra tra Israele e Iran, e il bombardamento statunitense degli impianti nucleari iraniani, come “un importante momento di reset per l’intera regione“. Intervenendo nel programma, Vance ha affermato che “l’amministrazione Trump spera che gli iraniani abbiano imparato una lezione importante: se in futuro volessero costruire un’arma nucleare – ha detto – dovranno di nuovo confrontarsi con un esercito americano molto, molto potente”.

Casa Bianca: “Trump ha realizzato l’inimmaginabile”

“Il presidente Trump ha realizzato ciò che nessun altro presidente nella storia avrebbe mai potuto immaginare: l’annientamento del programma nucleare del regime iraniano e un cessate il fuoco senza precedenti tra Israele e Iran”. Lo scrive su X la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, commentando l’annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Iran dato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Attacco missilistico su Beer Sheva, quattro vittime

Quattro persone sono state uccise in un bombardamento iraniano nel sud di Israele dopo il cessate il fuoco annunciato dal presidente Usa Donald Trump. Secondo quanto riferiscono fonti mediche, tre delle vittime dell’impatto del missile balistico iraniano a Beer Sheva sono una donna di 40 anni e due uomini di 40 anni e 20 anni. Il missile iraniano ha colpito un condominio civile, provocando anche diversi feriti. Feriti altri due cinquantenni, trasportati in ospedale, mentre altre sei persone sono state medicate sul posto, secondo l’Mda. I medici continuano a scandagliare l’edificio colpito alla ricerca di altre vittime. Un’altra serie di missili ha fatto scattare le sirene nel centro di Israele e in alcune zone del sud.

Israele: allarme nuova raffica di missili dopo annuncio tregua

I militari israeliani avvertono di una nuova raffica di missili iraniani, dopo il superamento della scadenza del cessate il fuoco per l’Iran da parte di Trump.

