Soccorritori a lavoro alla ricerca di eventuali superstiti o feriti

Quattro persone sono state uccise in un bombardamento iraniano nel sud di Israele dopo il cessate il fuoco per la guerra Israele-Iran annunciato dal presidente Usa Donald Trump. Secondo quanti riferiscono fonti mediche, riportate dal Times of Israel, il missile balistico iraniano ha colpito un condominio civile, provocando anche diversi feriti. “Siamo arrivati al punto in cui non si tratta di opinioni, ma di fatti. Siamo andati da una scena all’altra e abbiamo visto che si tratta sempre di edifici residenziali, ospedali, luoghi in cui i civili vanno in giro. Al momento, purtroppo, sappiamo che quattro persone sono state uccise da quest’ultimo attacco contro i civili”, ha dichiarato Dean Elsdunne, portavoce della polizia israeliana.

