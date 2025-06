Le parole del vicepresidente degli Stati Uniti a Fox News

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sui social che Israele e lran hanno concordato un “cessate il fuoco completo e totale” che sarà attuato gradualmente nell’arco di 24 ore. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato su Truth che il cessate il fuoco porterà alla “fine ufficiale” della guerra.

Il vicepresidente JD Vance ha affermato di ritenere che il mondo guarderà alla guerra tra Israele e Iran, e al bombardamento americano degli impianti nucleari iraniani, come a “un importante momento di reset per l’intera regione”. Vance è apparso su Fox News Channel pochi minuti dopo l’annuncio di Trump. Il vicepresidente ha affermato che l’amministrazione Trump spera che gli iraniani abbiano imparato una lezione importante: se vogliono costruire un’arma nucleare in futuro, “dovranno affrontare nuovamente un esercito americano molto, molto potente”.

